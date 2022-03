Fiorentina, Italiano in vista dell'Inter: "Affronteremo i più forti"

17-03-2022 17:19

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato nel consueto appuntamento del Fiorentina Weekly, in onda sui canali social della società viola, ha parlato del prossimo impegno di campionato contro l’Inter. L’ex allenatore dello Spezia, ha affermato: “L’avversario sarà sicuramente diverso rispetto alle ultime partite. Andremo in casa dei campioni d’Italia e dobbiamo essere consapevoli di giocare contro i più forti. L’Inter ha qualità in tutti i reparti e tanta fisicità. Dobbiamo cercare in tutti i modi di concedere poco e di essere propositivi”.

In conclusione, l’allenatore della Viola, si è espresso sul calendario: “Prima o poi vanno affrontate tutte, vanno giocate partite con coefficiente di difficoltà alta e dobbiamo prepararci bene e affrontare le più forti con spirito battagliero”.

OMNISPORT