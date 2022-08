Fiorentina, Italiano: "Non voglio troppi 0-0. Jovic deve capire"

29-08-2022 00:01

Terzo 0-0 consecutivo per la Fiorentina. Dopo quelli con Empoli e Twente, nuovo pari senza reti per il club viola in casa contro il Napoli. L’allenatore Vincenzo Italiano ha commentato così il match a Dazn: “La partita di oggi è stata bellissima. Affrontavamo uno squadrone come il Napoli. Noi creiamo e concediamo poco”.

Italiano ha voluto precisare una cosa sul fatto che i suoi non segnino da 270 minuti: “Dobbiamo cominciare a far gol, non lo facciamo da tre partite. I ragazzi non devono permettersi di farmi innamorare degli 0-0, ho fatto questa battuta con loro. Io sono felicissimo di quello che mi hanno fatto vedere oggi”.

Si è poi focalizzato su Jovic: “Va riattivato in tutto quello che può essere un calciatore. Nella condizione fisica, nell’aspetto mentale. Adesso gioca nella Fiorentina, non più con dei campionissimi. C’è da sacrificarsi – ha detto Italiano -. Sta anche a lui mettersi a disposizione. È un calciatore da rigenerare“.