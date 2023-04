Fiorentina, Italiano: "Siamo stati bravi"

Il tecnico dei viola è soddisfatto per la larga vittoria in casa del Lech Poznan, ai quarti di Conference League.

13-04-2023 23:55

Successo netto per 4-1 in casa del Lech Poznan da parte della Fiorentina. Vittoria importante che ha reso contento Vincenzo Italiano. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Dopo il pari è lì che devo fare i complimenti, non era semplice. Siamo rimasti dentro la gara, siamo andati in vantaggio e avremmo potuto segnare ancora. Poi un grandissimo secondo tempo. Bravi anche a fare il terzo gol e a entrare subito in partita con i subentrati. Adesso ci teniamo stretto questo vantaggio”.

Sui meriti della sua squadra ha aggiunto: “Dovevamo non farli ragionare e avere attenzione alle palle dietro la difesa. Siamo stati bravi, l’unica volta che abbiamo concesso questo abbiamo preso gol. Abbiamo avuto molta concretezza e siamo in vantaggio di tre gol, ma è grande merito dei ragazzi. La nostra strategia ha pagato. Il Lech va affrontato con grande rispetto perché possono sempre mettere in difficoltà”.