Fiorentina, Italiano: "Soddisfatto del mercato. Jovic? Sarà fresco per la Juve"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, nella conferenza di presentazione del sentitissimo match contro la Juventus, in programma domani – sabato 3 settembre – allo stadio “Artemio Franchi”, approfitta per tirare le somme sulle ultimissime ore di calciomercato appena concluso: “Sono soddisfatto perdiamo Nastasic passato al Maiorca, vero, ma in difesa rientra in piena corsa Luca Ranieri, che l’anno scorso ha maturato un bagaglio di esperienza importante con la Salernitana”.

E ancora: “Abbiamo tenuto Zurkowski, che avrà la possibilità di mettersi in mostra, insieme a Kouamé, il quale si è rivelato uno degli elementi più positivi del precampionato. Dispiace molto, invece, che dalla lista per il campionato abbia dovuto escludere Benassi. Jovic? Un autentico campione, con la Juve sarà fresco”.