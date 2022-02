Fiorentina-Lazio, Milinkovic-Savic: "I tifosi ce l'hanno solo con la società"

05-02-2022 23:19

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, autore della rete dell’1-0 nel successo biancoceleste sulla Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Sergej Milinkovic-Savic è uno degli unici due centrocampisti, con Dimitri Payet, ad aver segnato almeno otto gol e fornito almeno otto assist nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione.

Ecco le sue parole:

“Era molto importante vincere oggi. Avevamo vinto anche all’andata e così abbiamo gli scontri diretti a favore. Non abbiamo iniziato bene l’anno con Inter, Empoli e Atalanta, questa vittoria ci aiuta. Pace fatta con i tifosi? I tifosi non avevano niente con noi, ma con la società. È stato bello averli oggi insieme a noi e spero di vederli sempre perché ci danno una grande mano. È la tua miglior stagione? Lavoro ogni giorno per migliorare le cose che mi mancano. Sto andando bene. Non penso a me stesso ma alla squadra. Cerco di fare ogni giorno di più e di andare avanti. La squadra ha ascoltato il Sergente? Si, sempre”.

OMNISPORT