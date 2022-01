Fiorentina, le prima parole di Cabral: "Sono molto felice di essere qui"

30-01-2022 15:24

Eredità pesantissima per il nuovo attaccante della Fiorentina Arthur Cabral, chiamato a guidare l’attacco viola dopo la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus. In arrivo dal Basilea, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale viola:

“Sono molto contento di essere qui a Firenze e di vestire la maglia della Fiorentina. Ho parlato con Igor, che è brasiliano come me. Ho sentito il Presidente Commisso, gli ho detto che sono molto felice di essere qui e di vestire la maglia della Fiorentina. Per me è una grande opportunità, di stare in una grande città. Ho obiettivi molto grandi e voglio restare a lungo per raggiungerli”.

Cabral viene soprannominato King Arthur:

“Molti mi chiamano King Arthur, è una cosa molto carina e affettuosa. Ma i tifosi possono chiamarmi Cabral, Arthur, come vogliono, per me è lo stesso. Sono pronto ad indossare questa maglia e voglio rappresentare la Fiorentina al massimo delle mie potenzialità, affinché i tifosi possano dire di avere in squadra un grande giocatore, che si merita di stare qui e di vestire questa maglia”.

OMNISPORT