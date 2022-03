Fiorentina: Manchester United e Inter guardano in casa viola per Milenkovic

19-03-2022 08:54

Riconoscente alla sua società che lo ha visto crescere, già la scorsa estate Nikola Milenkovic avrebbe potuto abbandonare la Fiorentina per proseguire la sua carriera in Premier League. Ma come si dice: il gioco non valeva la candela. E invece di finire in una squadra di seconda scelta in Inghilterra, ha preferito rinnovare per un altro anno, fino al 2023, con i viola.

Ora invece lo scenario è un po’ cambiato: tra le pretendenti inglesi, il club più interessato al difensore serbo risulta essere il Manchester United, con gli scout “sorpresi” ad osservarlo al Franchi. Tuttavia, la pista Inter è ancora aperta, ma i nerazzurri stanno valutando tuttora le cifre dell’offerta.

