Fiorentina, Nico Gonzalez si presenta: "Non sento la pressione"

Nico Gonzalez, il nuovo attaccante della Fiorentina, è stato oggi ufficialmente presentato in conferenza stampa. Si tratta dell’acquisto più caro nella storia Viola coi suoi 23 milioni più 4 di bonus. Queste le sue parole nel corso della presentazione:

“Non sento pressione, so di avere una grande responsabilità per giocare in questa città e in questa squadra. Cercherò di dare il massimo in ogni partita e in ogni giocata, col gruppo cercheremo di fare il meglio e di portare la Fiorentina il più in alto possibile”.

Gonzalez ha fatto parte della spedizione argentina che ha trionfato in Copa America poche settimane fa.:

“La Coppa America? E’ stato realmente un sogno, erano 28 anni che non vincevamo. Me la sono goduta e mi sono divertito tanto. Ora sono qua in Italia e penso al giorno dopo giorno, non voglio fare il passo più lungo della gamba. Mi impegnerò al massimo, voglio dare il massimo per questo gruppo. Siamo una buona squadra e daremo il massimo per dare allegria ai tifosi viola […] Ho scelto la Fiorentina perché mi segue da tanti anni, ho sentito questa vicinanza. E’ un grande club, una delle squadre in cui tutti vogliono giocare. Sono felice e ora aspetto l’inizio del campionato per mostrare quello che valgo”.

In ultimo, un commento sul proprio ruolo e sulla scelta della Fiorentina:

“Uno quando gioca al calcio è felice, a prescindere dalla posizione. Ovunque giocherò mi andrà bene, starò dove servirà all’allenatore. Ho giocato soprattutto a sinistra, ma mi piace accentrarmi e puntare la porta. Sinistra o destra per me non cambia. Giorno per giorno, passo dopo passo, poi nel momento giusto cercherò di segnare e fare assist, aiutando la squadra. Dipenderà dalle gare, se dovrò stare vicino alla porta per tentare di segnare lo farò con allegria. Sto molto bene fisicamente, ho fatto la Copa America e sono davvero soddisfatto, mi sento pronto per giocare […] Avevo proposte dall’Inghilterra, ma le ho rifiutate perché sentivo che non sarei stato felice come qua. Ora voglio adattarmi alle richieste del mister e godermi questa esperienza dimostrando le qualità sul campo”.

OMNISPORT | 10-08-2021 17:49