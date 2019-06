Fiorentina, novità su Traorè

Hamed Traorè a breve diventerà un nuovo giocatore della Juventus.

Il giovane ivoriano, a meno di un passo dalla Fiorentina a gennaio, ha deciso di continuare la sua carriera in bianconero come ha rivelato il presidente dell'Empoli Corsi: "L'affare con la Juventus è in dirittura d'arrivo, mancano solo le firme ma c'è la parola e tutto è definito. A gennaio era già un bimbo di grandi prospettive, ma gli ultimi cinque mesi ci hanno regalato un calciatore di prospettive importanti".

"Per le squadre top questo è un calciatore di complemento, ma credo sia destinato a una carriera importantissima perché oggi è al 70-80% delle sue qualità tecniche e fisiche, ma ha un intelligenza fuori dal comune e presto colmerà questo gap" ha detto Corsi a TMW.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 17:09