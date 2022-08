Fiorentina, ore decisive per il futuro di Milenkovic

05-08-2022 12:58

Il futuro di Nikola Milenkovic sta per essere deciso. Nelle prossime ore dovrebbe infatti tenersi un incontro fra la dirigenza della Fiorentina, rappresentata da Joe Barone e Daniele Pradè, e l’agente del giocatore, Fali Ramadani. Il club viola è pronto a dare un ultimatum al difensore centrale serbo: o parte adesso o resta.

Come riporta La Nazione, a oggi offerte ufficiali per Milenkovic non sono arrivate nonostante il forte interesse di Inter, Juventus, Tottenham e Atlético Madrid. Per il giocatore servono circa 15 milioni, ma se non andrà via in questi giorni la Fiorentina ha già pronto un rinnovo da tre milioni all’anno fino al 2026.

