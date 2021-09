Fiorentina, parla Torreira: "Contento di Firenze"

Alla vigilia della stupenda sfida di Serie A tra Fiorentina e Inter, parla uno degli acquisti più importanti della campagna estiva Viola, ovvero Lucas Torreria, mediano di impostazione con un passato nella Sampdoria, che ha passato le ultime stagioni tra Arsenal e Atletico Madrid. La sua esperienza tornerà sicuramente utile a Vincenzo Italiano, e lo stesso Torreria sembra starsi adattando a meraviglia alla nuova realtà:

Ecco le sue parole a Polideportivo:

“Firenze è una città nuova, una nuova avventura per me. Sono molto felice e contento di essere tonato in Italia. Mi trovo già molto bene nel club, con i compagni, lo staff tecnico e nel modo di giocare a calcio del tecnico. Sono sceso in campo nell’importante vittoria contro l’Atalanta e tutto prosegue per il meglio. Adesso proseguirò con tanta voglia di lavorare, crescere e mettermi a disposizione”.

OMNISPORT | 20-09-2021 11:03