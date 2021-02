Fiorentina, Prandelli: "Inter superiore, nessuna scusa"

Al termine del match contro l’Inter, perso per 0-2, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “C’era stata una buona reazione dopo il gol dello svantaggio. Però poi riconosciamo la forza dell’Inter, senza nasconderci… Hanno dei giocatori importanti. Portiamo a casa la reazione, serviva fortuna per pareggiarla. Meritata la vittoria dell’Inter. Sicuramente c’è stato qualche errore, ma può succedere contro queste squadre”.

Su Pulgar: “Diciamo che le scelte sono state obbligatorie. Sta vivendo un momento particolare, dopo il Covid è stato un po’ così… E’ normale. Sono giovani, sono lontani dalle famiglie, non ho fatto scelte per inventarmi qualcosa. Borja – Valero, ndr – ed Eysseric hanno giocato bene. Non possiamo sempre cercare delle colpe però, riconosciamo la forza dell’Inter e facciamogli i complimenti”.

La stagione è per ora deludente: “E’ un campionato strano e particolare. A volte prepariamo la partita e, per diversi motivi, devi cambiare tutto. Abbiamo disputato delle ottime partite, settimana prossima dovremo fare meglio. Pensiamo a salvarci, senza fare ragionamenti diversi”.

OMNISPORT | 05-02-2021 23:26