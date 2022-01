05-01-2022 11:50

Si lavora in casa Fiorentina. Non c’è solo Vlahovic ma secondo La Nazione si lavorerebbe proprio in fase offensiva per trovare qualcuno che possa o affiancare Vlahovic o sostituirlo.

Secondo il giornale l’obiettivo sarebbe Julian Alvarez, il centravanti su cui da rempo c’è interesse. Da non escludere anche Martinez del Porto e Joao Pedro del Cagliari, pronti a raggiungere Firenze già da gennaio.

