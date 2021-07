Fiorentina, sogno Erik Lamela

La Fiorentina ha chiesto informazioni per Erik Lamela, trequartista del Tottenham ed ex della Roma. Secondo quanto riporta Sportitalia, i gigliati potrebbero farsi avanti nei prossimi giorni approfittando del contratto dell’argentino, che sarà in scadenza nella prossima stagione.

Gli Spurs potrebbero pensare di alleggerirsi dell’ultimo anno di ingaggio, e il club toscano vuole sfruttare l’occasione. Lamela negli scorsi mesi è stato un obiettivo di mercato di Milan, Napoli e Bologna.

OMNISPORT | 15-07-2021 12:02