Fiorentina, Torreira: "L'obiettivo è arrivare in Europa"

Lucas Torreira ha siglato il gol vittoria nel derby dell’appennino contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Tutti i sette gol di Lucas Torreira in Serie A sono arrivati in gare casalinghe.

Queste le parole di Torreira a Sky:

“Abbiamo un bellissimo gruppo. C’è un’aria pulita, grandi ragazzi con un cuore fantastico che lavorano per arrivare qua la domenica per rendere felici i tifosi. a volte facciamo grandi prestazioni, come con la Juventus e il Sassuolo ma non otteniamo i risultati, e a volte bisogna fare queste partite: sapevamo che il Bologna era una grandissima squadra. Loro con l’uomo in meno ci hanno dato più spazio e sono arrivate le occasioni. Menomale che ho trovato la palla davanti alla porta. Abbiamo fatto una grande partita. Questa vittoria è importante. Vogliamo fare punti per rimanere attaccati a quelle davanti. Non ci nascondiamo, abbiamo una società che ci sostiene e vogliamo lottare per qualcosa: l’obiettivo è portare la Fiorentina in Europa […] Devo trovare la felicità dentro il campo. Qui la sto trovando. La città mi fa sentire bene. Il mio futuro dipende da tante cose: il mio cartellino è dell’Arsenal, sicuramente si metteranno d’accordo tra le società, ma non so cosa accadrà. Voglio restare concentrato su questa squadra fino alla fine”.

