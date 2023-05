Fioretto: assalto a Plovdiv e Acapulco sognando Parigi

Le due prove di Coppa del Mondo valide per le qualifiche olimpiche. Le donne impegnate in Bulgaria, gli uomini in Messico

03-05-2023 14:16

Dal prossimo weekend nel mondo del fioretto è caccia al pass per Parigi 2024. Con le prove di Coppa del Mondo a Plovdiv (Bulgaria) per le donne e ad Acapulco (Messico) per gli uomini iniziano infatti le qualifiche per accedere ai Giochi olimpici. Le due tappe prevedono sia le prove individuali che quelle a squadre, con un peso maggiore in ottica olimpica.

In entrambe le tappe sono presenti 12 rappresentanti azzurri selezionati dal ct Stefano Cerioni. In Bulgaria saliranno in pedana per la prova individuale Martina Batini, Camilla Mancini, Martina Sinigalia, Giulia Amore, Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Aurora Grandis, Serena Rossini. A loro si aggiungono Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi che disputeranno anche la prova a squadre.

In Messico saliranno in pedana per la prova individuale Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Giorgio Avola, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi e Damiano Rosatelli. A loro si aggiungono Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Filippo Macchi impegnati anche nella prova a squadre.