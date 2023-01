14-01-2023 22:06

Il fioretto azzurro festeggia nella Coppa del Mondo a Parigi: trionfa ancora una volta Alice Volpi e terzo posto per Francesca Palumbo, che chiude nuovamente sul gradino più basso del podio proprio come all’esordio in Serbia.

La Volpi ha battuto in finale l’americana Lee Kiefer con il punteggio di 15-13: si tratta della settima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per l’azzurra.