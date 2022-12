FIP, Petrucci e le perplessità sulla Legabasket

29-12-2022 09:50

Gianni Petrucci, numero uno della Fip, ha fatto il punto della situazione sulla situazione italiana del Basket parlando a Corriere dello Sport.

“Desidero precisare che la Federazione è la titolare di tutta l’attività sportiva. La Legabasket non è come la Lega Calcio, che è organo. Le nostre leghe agiscono su delega della Fip, la quale provvede ad affiliazioni, iscrizioni, giustizia sportiva e controllo Comtec. La Lega ha il compito di comunicazione solo per i diritti tv di serie A. Nasce per produrre ricchezza: l’ha prodotta? Non voglio valutare le scelte adottate, ma esprimo perplessità per i risultati conseguiti. Mi riferisco all’immagine del nostro campionato, che appunto non produce ricchezza. C’è scontentezza (si riferisce ai club, ndr) in merito”.

E sullo spazio concesso dai giornali, afferma: “La pallavolo ha la stessa attenzione del basket, a volte anche di più… Ma non voglio fare paragoni con il volley. Nell’ultimo Consiglio Federale ho anticipato che la convenzione con la LBA avrà dei cambiamenti, visto che sarà marcata maggiormente la presenza della titolare del campionato, ovvero la Federazione”.

Infine: “Investiremo sulla comunicazione: la Lega ha solo i diritti televisivi, tutto il resto è della Fip. Le avevamo lasciato altre funzioni, adesso ce le riprenderemo”.