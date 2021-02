Firmato Protocollo d'intesa tra Link Campus University e CONI

Conciliare lo sport a livello agonistico con l’Università è un’esigenza di tanti atleti e professionisti. Spesso, i normali corsi universitari non ammettono troppe distrazioni e sono costruiti in modo da occupare gli studenti per l’intera giornata, rendendo la frequenza costante difficile per gli atleti. Allo stesso tempo, sono pochi i curricula di studio pensati appositamente per formare manager sportivi preparati e competenti.

Dal bisogno di soddisfare queste due esigenze è nato il Protocollo d’Intesa tra Link Campus University e CONI. L’obiettivo è costruire percorsi di alta formazione accademica per tutti coloro che vogliono fare carriera in ambito sportivo.

Accordo Link Campus University e CONI: l’impegno comune per lo sport

L’Università degli Studi Link Campus University è la realtà accademica di riferimento per chi desidera acquisire le competenze necessarie per affrontare in modo efficace il mondo del lavoro. Ha un approccio multidisciplinare e propone diversi corsi di laurea: triennali, magistrali, a ciclo unico ma anche master universitari.

Il protocollo d’intesa firmato col CONI mira alla progettazione, organizzazione e promozione di programmi di formazione universitaria dedicati ad atleti, sportivi e dirigenti sportivi.

L’accordo durerà quattro anni ed è stato siglato dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e dal Presidente dell’Ateneo, Pietro Polidori, alla presenza del nuovo Rettore di Link Campus University, il prof. Carlo Alberto Giusti, della Vicepresidente del CONI, Alessandra Sensini, del membro del Consiglio Nazionale, Silvia Salis, del Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale del Gruppo eCampus, Alfonso Lovito e della coordinatrice del progetto, Cristiana D’Attorre.

Il progetto ha due testimonial d’eccezione: Simona Quadarella ed Edoardo Giorgetti, campioni di nuoto a livello mondiale, nonché studenti della Link Campus University.

Alla cerimonia di presentazione hanno presenziato dirigenti e personalità di spicco del mondo sportivo, che rivestono anche ruoli centrali all’interno dell’Università:

Pierluigi Matera e Alessandro Benincampi , rispettivamente Direttore e Vicedirettore dell’Istituto di Diritto e Management dello Sport (IDEMS) di Link Campus University;

e , rispettivamente Direttore e Vicedirettore dell’Istituto di Diritto e Management dello Sport (IDEMS) di Link Campus University; Diana Bianchedi , Project Director di Milano Cortina 2026 e coordinatrice del corso di laurea di Economia e Politiche dello Sport;

, Project Director di Milano Cortina 2026 e coordinatrice del corso di laurea di Economia e Politiche dello Sport; Gianfranco Ravà , Presidente Federazione Italiana Cronometristi, Vicepresidente IDEMS e coordinatore del corso di laurea magistrale in Sport Business Management;

, Presidente Federazione Italiana Cronometristi, Vicepresidente IDEMS e coordinatore del corso di laurea magistrale in Sport Business Management; Ugo Taucer , Procuratore della Procura Generale dello Sport e docente dell’Ateneo;

, Procuratore della Procura Generale dello Sport e docente dell’Ateneo; Giampiero Pastore, responsabile dell’Istituto di Scienza dello Sport del CONI e professore delle tematiche afferenti al diritto e all’organizzazione degli eventi sportivi.

Oltre a percorsi accademici confezionati su misura per il mondo dello sport, il protocollo prevede anche la possibilità di attivare tirocini formativi presso le sedi del CONI e concedere borse di studio a sportivi, tecnici e dirigenti.

Link Campus University: quali sono i corsi universitari in ambito sportivo

L’Università propone percorsi formativi di ogni livello pensati per chi vuole fare carriera nel settore dello sport:

Curriculum in Economia e politiche dello sport del corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale Internazionale

del corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale Internazionale Curriculum in Sport business management del corso di Laurea Magistrale in Gestione Aziendale

del corso di Laurea Magistrale in Gestione Aziendale Curriculum in Giurisprudenza dello sport del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Inoltre, l’Università vanta uno dei master universitari più prestigiosi e longevi del nostro Paese: MBA in Diritto e management dello sport, ormai giunto alla sua decima edizione sarà avviato a partire da Maggio 2021.

Il Master MBA Sport nasce per formare manager capaci di presiedere a tutti gli aspetti legati alla gestione e all’organizzazione delle attività sportive. Rappresenta quindi la ciliegina sulla torta, la degna conclusione di un percorso mirato a raggiungere i vertici del settore.

IOL | 26-02-2021 15:51