Flop Inter, Ziliani: Conte, capito che non hai fatto un affare?

Il pari interno col Borussia Moenchengladbach, peraltro acciuffato per il rotto della cuffia, pone in salita il cammino dell’Inter in Champions League. La storia si ripete e, come lo scorso anno, il girone dei nerazzurri si annuncia più complicato del previsto. Conte non sembra preoccupato, chi invece parte a raffica durante e subito dopo la partita è Paolo Ziliani, con una serie di Tweet al vetriolo.

Ziliani su Vidal

Il primo post è dedicato a uno dei fiori all’occhiello della campagna di rafforzamento dell’Inter, Arturo Vidal. Un calciatore fortissimamente voluto dal tecnico e proprio a Conte il giornalista si rivolge con una considerazione agrodolce: “Quindi imbarcare questi anziani guerrieri (dal grande passato, sia chiaro) come Vidal, sempre un po’ spompato, che procura un goffo rigore (1-1)) e perde 3 metri in corsa da Hofmann a fine match (1-2) è stato un vero affare. Costano, sì, ma rendono”.

Ziliani su Conte

Poi il giornalista rivolge un pensierino tutt’altro che affettuoso allo stesso allenatore nerazzurro: “Piange e frigna tutto l’anno ma quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. E così, dopo l’1-1 di un anno fa con lo Slavia Praga, ecco il 2-2 col Borussia, rimediato in extremis come l’altro, a pregiudicare già le cose. Una sicurezza questo Conte“.

Ziliani su Conte, parte seconda

Non è finita, perché anche le dichiarazioni post gara del tecnico attirano gli strali del commentatore: “Ultimora. Conte dice che l’Inter ha fatto una buonissima partita. Un’altra dopo quella buonissima nel derby. Buono a sapersi”.

Ziliani all’attacco, le reazioni degli interisti

“La cosa bella è che Vidal le gioca tutte quest’anno ed Eriksen no”, concorda Alessio. “Giustissimo…uguale per Kolarov…quando invece serve corsa forza e tecnica come la possiede Hakimi“, è invece l’opinione di Piergiuseppe. Augusto dissente: “Sul rigore goffo sono d’accordo, sul 2-1 parte da fermo mentre l’avversario è in corsa (alle sue spalle). Al netto, partita di Vidal da 7″. Anche su Conte gli interisti si dividono. “E se avesse mezzo spogliatoio contro?”, chiede Enzo. “Era senza mezza squadra”, puntualizza un altro follower. “Abbiamo giocato bene? Figuriamoci quando giocheremo male”, è la constatazione di Sergio.

SPORTEVAI | 22-10-2020 09:26