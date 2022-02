Flop Psg: fuori dalla Coppa di Francia, Donnarumma e Messi non bastano

01-02-2022 08:53

La Coppa di Francia perde una delle sue protagoniste, forse la più importante di tutte: il PSG è ufficialmente eliminato dall’edizione 2021-’22.

La squadra parigina è stata fatta fuori agli ottavi dal Nizza che, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, ha avuto la meglio alla lotteria finale dei calci di rigore al ‘Parco dei Principi’.

PSG incapace di sbloccare il risultato nonostante la presenza in campo di Messi dal primo minuto, nel tridente offensivo con Draxler e Icardi: l’ex capitano dell’Inter è uscito nella ripresa per far posto a Mbappé, ma nemmeno questa mossa ha sortito effetti benefici per i parigini.

Stavolta i rigori sono stati fatali per Donnarumma che, dopo aver parato il tiro di Delort, si è visto superato da un cucchiaio di Dante, peraltro decisivo ai fini del risultato così come gli errori di Paredes e Simons dall’altra parte.

Un vero e proprio flop per il PSG, che nelle ultime sette edizioni aveva sempre raggiunto la finale vincendola in sei occasioni . Non accadeva nulla di ciò addirittura dalla stagione 2013/14, quando arrivò l’eliminazione ai sedicesimi per mano del Montpellier.

Evidente la delusione esternata da Mauricio Pochettino ai microfoni di ‘Eurosport’ nel post-partita: “Dovevamo essere più cinici, contro una squadra come il Nizza serviva qualcosa di più. I rigori sono sempre una lotteria. Il primo tempo è stato un po’ lento, giocavamo contro una squadra che riduce gli spazi e non concede molto. Nel secondo tempo è andata meglio, ma non abbastanza per vincere. Mbappé in panchina? Parlando con i medici, abbiamo preferito non rischiarlo dall’inizio. Messi? Doveva giocare 90 minuti”.

Il Nizza affronterà il Marsiglia ai quarti di finale di una competizione che i rossoneri non vincono dal lontano 1997.

