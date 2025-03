Milano-Cortina, l’Italia si gode il talento di Flora Tabanelli: a 17 anni oro mondiale nel Big Air. E arriva il “cuore” di Goggia

L’ultimo fenomeno della neve azzurra porta il nome di Flora Tabanelli che a 17 anni conquista la medaglia d’oro ai Mondiali di St. Moritz dopo aver vinto anche la coppa del mondo generale di free ski

Un’altra speranza di podio per l’Italia in vista di Milano-Cortina. La stagione degli sport invernali si avvia alla sua conclusione naturale e ovviamente lo sguardo è già proiettato all’anno prossimo quando l’Italia ospiterà le Olimpiadi invernali in cui conta di essere protagonista.

L’ultima impresa di Flora

Il mondo del freestyle è uno dei più giovani nella scena degli sport “da neve”. E in un mondo giovane a far risaltare il suo nome ci pensa una giovanissima: la 17enne Flora Tabanelli. La sua è stata una stagione da sogno che si è conclusa con un altro trionfo. La ragazza emiliana ha infatti dominato la scena conquistando la coppa del mondo di freeski e anche quella di specialità. Ma la sua grande ascesa non si è fermata qui visto che ha voluto concludere alla grande con la vittoria dell’oro mondiale nella specialità Big Air ai Mondiali di St. Moritz.

La gioia di Flora

Dopo la gara grandi emozioni per Flora Tabanelli che si è detta anche sorpresa del successo conquistato in Svizzera: “Sono contentissima della mia stagione. Ho sempre cercato d dare il meglio e sono davvero soddisfatta di questi risultati. Credo sia stato il modo migliore di chiudere questa stagione pazzesca, sono davvero senza parola. E’ stata una grande sfida che sono riuscita a vincere”. Per Flora arriva il secondo titolo mondiale, lo scorso anno aveva conquistato quello junior e ora anche quello tra i grandi.

Flora e Miro: il freestyle è affare di famiglia

Ai Mondiali di St. Moritz non è riuscito il doppio colpo dei fratelli Tabanelli. Perché a puntare in alto nel mondo del freestyle c’è anche suo fratello Miro. Il 20enne ai Mondiali si è fermato a un passo dalla finale ma resta uno degli atleti di punta della squadra italiana e tra i due c’è una complicità che li spinge entrambi verso successi importanti come quello doppio conquistato agli X Games di Aspen a inizio stagione. “Siamo nati sulla neve, a un anno avevamo gli sci ai piedi – ha rivelato in un’intervista Flora – Papà è stato un atleta circense, dalla ginnastica al pattinaggio. E da lui abbiamo ereditato la vena acrobatica”.

Goggia lascia un “cuore” su Instagram

L’Italia già comincia a pensare alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sarà un grande evento per il nostro paese (con la realizzazione della pista da bob che chiude una lunga polemica) che spera di essere competitivo anche nel medagliere. Non c’è dubbio che le stelle sono le atlete della nazionale di sci alpino con Federica Brignone in testa ma anche dalle altre discipline l’Italia si aspetta risultati importanti. E nel frattempo si comincia a costruire l’unità di gruppo con Sofia Goggia che ha messo il suo like al post Instagram che celebrava la vittoria mondiale di Flora, un po’ da “sorella maggiore”.