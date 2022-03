13-03-2022 10:08

Archiviata la pratica Empoli, Alessandro Florenzi dice a Sky di essere completamente immerso nelle pieghe del campionato, con il Milan in un serrato testa a testa con i cugini dell’Inter e con il Napoli. C’è tempo per pensare a quello che sarà: “Se mi piacerebbe restare? Sinceramente adesso non ci sto pensando. Mi metto a disposizione di Pioli, quello che sarà lo vedremo a giugno”. Il giocatore è di proprietà della Roma.

OMNISPORT