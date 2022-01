Focolai Covid, Lega Serie A: "Calendario invariato"

04-01-2022 20:38

La Lega di Serie A tira dritto nonostante i diversi focolai di Coronavirus in tanti club di Serie A. In primis la Salernitana ha rivolto una richiesta di rinvio della partita contro il Venezia a causa della quarantena decisa dall’Asl dopo le undici positività riscontrate.

Ma la Lega tira dritto: l’attuale regolamento non prevede la possibilità di rinvio con un tetto di giocatori disponibile, come nel campionato in corso. Nessun rinvio in discussione anche per le partite di Verona e Udinese, la cui trasferta potrebbe essere bloccata dalle Asl locali. Stesso discorso per Juventus-Napoli.

OMNISPORT