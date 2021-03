Focolaio Monopoli: 19 positivi al Coronavirus, 11 sono giocatori

Impossibile per il Monopoli disputare la prossima gara di Serie C, girone C, prevista in teoria nella giornata di sabato 20 marzo contro il Palermo. La squadra allenata da Giuseppe Scienza deve infatti fare i conti con undici giocatori attualmente positivi al Coronavirus.

Un vero e proprio focolaio per la squadra pugliese in seguito ai tamponi effettuati nella giornata di giovedì: da questi sono stati riscontrati quindici nuove positività che vanno ad aggiungersi ai vecchi casi riscontrati dal Monopoli nei giorni precedenti.

La nota della società

Il Monopoli ha comunicato la situazione in una nota ufficiale:

“Sono state riscontrate quindici nuove positività al COVID-19 appartenenti al gruppo squadra, di cui dieci calciatori, due dirigenti, un componente dello staff tecnico, uno dello staff medico ed un magazziniere. La società comunica altresì, la negativizzazione di quattro componenti del gruppo squadra, di cui 3 calciatori e un magazziniere. Attualmente, sono 19 le positività appartenenti al gruppo squadra, di cui 11 calciatori“.

Avviata la prassi

Attivate tutte le procedure necessarie a contenere i contagi da Coronavirus:

“Previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare e informando l’ASL di pertinenza, la quale, ha sospeso con effetto immediato tutte le attività dei biancoverdi fino a nuova comunicazione”.

La squadra biancoverde ha disputato regolarmente la sfida contro la Vibonese del 16 marzo, terminata 0-0, ma ora non potrà per forza di cose giocare quella contro il Palermo del 32esimo turno. Attualmente a metà classifica, è nel limbo tra zona retrocessione e zona playoff.

