Foggia-Bari, il pronostico di un doppio ex

Bari e Foggia si ritrovano di fronte due anni e mezzo dopo l’ultima sfida, ma al piano inferiore. Solo nella stagione 2017-2018 il derby di disputò in Serie B, prima che entrambe le società conoscessero l’onta del fallimento e della ripartenza dalla Serie D.

I biancorossi hanno fallito nella scorsa stagione il ritorno in B, mentre i rossoneri sono stati ripescati dopo la penalizzazione al Bitonto.

Domenica si giocherà allo “Zaccheria”, senza tifosi, con il Bari favorito dall’alto di un organico di categoria superiore, mentre i Satanelli sono ancora in costruzione.

La pensa così Onofrio Barone, illustre doppio ex intervistato da ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’: “I valori non sono in equilibrio. Il Bari ha allestito una squadra non solo per concorrere per la promozione diretta, ma proprio per non fallirla, dopo la beffa della finale playoff persa contro la Reggiana. Auteri ha a disposizione una batteria offensiva imponente e può estrarre la carta vincente in qualsiasi momento. Il Foggia, invece, è un cantiere in costruzione perché sono partiti in ritardo per via del ripescaggio”.

Barone ha chiaro in mente l’obiettivo che dovrebbe porsi il Foggia: ” È scontato che la formazione rossonera sia un nome pesante per la categoria, ma adesso non si deve aver fretta: bisogna disputare un campionato senza affanni per porre le basi per una crescita fin dal prossimo anno”.

Inevitabile ripensare alle sfide degli anni ’90 in A e al difficile momento attuale: “Il momento impedisce di vivere la sfida con l’emozione che merita. Senza pubblico, con tanti pensieri nella mente della gente… Io sono tra i pochi che possono vantarsi di aver giocato il derby in A con entrambe le maglie. Quando Bari e Foggia si incontravano a quei livelli se ne parlava d mesi prima. Le città si bloccavano: si respirava un’adrenalina unica. Ora non potrà essere così”.

OMNISPORT | 29-10-2020 18:51