Foggia, il nuovo tecnico arriva da WhatsApp

In attesa di conoscere il proprio destino nel processo per presunto illecito amministrativo, il Foggia ha scelto l’erede di Giovanni Stroppa, passato sulla panchina del Crotone dopo due ottime stagioni alla guida dei rossoneri. Si tratta di Gianluca Grassadonia, in arrivo dalla Pro Vercelli ed ex giocatore dei rossoneri in Serie A nella stagione '92-93.

L’annuncio è avvenuto in due modi. Prima quello canonico sul sito ufficiale, poi un originale video sulla pagina facebook della società pugliese nel quale è stata simulata una conversazione su un gruppo WhatsApp chiamato 'Foggia Calcio 2018/2019' che ha coinvolto il direttore sportivo Luca Nember e nella quale alla fine viene aggiunto anche lo stesso Grassadonia, che ha firmato fino al 2020.

“Buongiorno, direttore. Come va? Scelto l’allenatore” la domanda di un tifoso "generico". “Certo, è fortissimo. Ora lo aggiungo” ha 'chattato' Nember, che ha poi 'aggiunto' il mister. “Grazie, sono felicissimo di entrare a far parte di questo gruppo” la risposta di Grassadonia, tra un emoticon e l’altro.

SPORTAL.IT | 01-07-2018 00:05