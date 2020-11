Foggia, Marchionni sa dove migliorare

La rimonta subita contro il Francavilla rallenta la rincorsa del Foggia verso l’alta classifica del girone C di Serie C.

I rossoneri non hanno però tempo per recriminare, perché mercoledì pomeriggio dovranno tornare in campo per affrontare la Vibonese nel recupero della nona giornata.

In vista della trasferta calabrese il tecnico Marco Marchionni ha parlato in conferenza stampa, mostrando di sapere dove la squadra deve migliorare: “Ci alleniamo bene, con la giusta attenzione, sul piano del gioco stiamo crescendo, i ragazzi stanno assimilando i concetti, ma serve più fluidità di manovra e dobbiamo essere più propositivi, mettendoci cattiveria sotto porta così come fanno gli avversari con noi. Dobbiamo giocare semplice e cercare di creare più opportunità per andare in porta e fare gol, perchè le parole servono a poco se poi non segniamo”.

Nessuna anticipazione sulla formazione: “Purtroppo gochiamo di continuo e c’è poco tempo per recuperare energie fisiche e mentali”.

OMNISPORT | 24-11-2020 16:47