Fognini: “Finché ho il fuoco dentro combatterò"

Il tennis italiano sta davvero vivendo un momento magico e proprio questa settimana, il 33enne tennista ligure si appresta a difendere il titolo nel Masters 1000 di Montecarlo e fa il punto della situazione sul suo stato di forma.

“Durante il tour in America ho passato un periodo difficile per ragioni che non potevo controllare. Ad Acapulco e Miami non ho avuto i risultati che mi aspettavo. Un virus allo stomaco mi ha colpito e mi ha lasciato molto debole. Non posso dire a livello sono, perché con il problema Covid e l’operazione alle caviglie non ero al massimo”, ha spiegato.

Fabio ha anche parlato del suo futuro: “Vado avanti giorno per giorno, ogni settimana nei tornei, che saranno sempre meno di quando avevo 20 anni perché ora fisicamente il recupero è più difficile e mentalmente è difficile viaggiare e lasciare la famiglia a casa. Ma sono ancora motivato e molto competitivo, anche se la classifica conta poco per me. Finché c’è fuoco dentro, continuerò a combattere”.

Reduce dal Covid, Fognini ha detto di essere favorevole al vaccino. “Sì, sono pro vaccino, perché ho avuto il Covid e tutta la mia famiglia ha attraversato un momento molto difficile. Si spera che ciò avvenga rapidamente, perché il mondo è in difficoltà, molte persone muoiono e l’economia soffre”, ha dichiarato. Infine sul suo carattere spesso bizzoso, Fognini ha concluso: “Quando mi ritirerò sarò felice di dire che sono stato Fabio Fognini fuori e, soprattutto, in campo. Ognuno ha il suo carattere e reagisce in modo diverso. Ho pagato per quello che ho sbagliato, ma non rimpiangerò nulla”.

OMNISPORT | 12-04-2021 11:45