Fognini parla di ritiro, Binaghi: "Non voglio pensarci"

Fabio Fognini sente l’addio al tennis molto vicino. Il tennista ligure, che da poco ha compiuto 35 anni, sta valutando l’ipotesi per via dell’età che avanza, considerando anche gli ultimi mesi di carriera non più al top.

Queste le parole di Fognini: “Tra il Covid e gli infortuni l’ultimo è stato sicuramente il periodo più difficile della mia carriera. È chiaro che dopo tutti i trofei che ho vinto, dopo tante vittorie e sconfitte, mi sto avvicinando sempre di più alla fine della mia vita da tennista. Il mio sogno più grande adesso è cercare di continuare a divertirmi come prima, correre senza dolore e lottare fino alla fine. Deciderò io quando sarà il momento di dedicare più tempo alla mia famiglia: so che sarà difficile, ma vedremo”.

Un addio che il presidente della Fit Binaghi spera di vedere il più lontano possibile: “Non riesco a immaginare un tennis italiano senza senza Fabio Fognini. Ho vissuto di fatto la sua era, la mia esperienza dirigenziale è coincisa con la sua carriera tennistica, quindi non voglio neanche pensarci”.