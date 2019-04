Fognini: "Sesso anche 15 volte alla settimana"

Fabio Fognini, reduce dalla storica vittoria al torneo Masters 1000 di Montecarlo, in un'intervista alla trasmissione satirica Le Iene ha risposto ad alcune domande pepate sulla sua vita privata. Il tennista ligure ha rivelato che pil rimo bacio l’ha dato a 15 anni mentre la verginità l’ha persa a 17.

"Si acchiappa a fare il tennista? Sì, si acchiappa. Ho molte fan che mi mandano foto hot su Instagram ma tanto c’è il mastino che mi controlla il cellulare. Sono il sogno erotico di molte donne, sui social ricevo molti apprezzamenti. Il tennis tira più del calcio. Sono però messo al guinzaglio da mia moglie, a cui sono legato da tre anni", ha scherzato l'azzurro riferendosi a Flavia Pennetta, già campionessa dello Us Open, con cui è sposato da tre anni.

"Con lei faccio sesso 12-15 volte a settimana, anche prima dei match – ha rivelato Fognini -. Durante i tornei quante volte faccio sesso? Lo faccio 7-8 volte. Da quanto tempo non faccio l’amore con Flavia? 14 giorni, 12 ore e 27 minuti. Posizione preferita? Normale".

Fognini non sarà in campo al torneo Atp di Barcellona. L'azzurro, fresco vincitore del Masters 1000 di Montecarlo, ha infatti deciso di rinunciare all'Open catalano a causa del problema muscolare alla coscia destra accusato nella finale del Principato. Il tennista ligure, ottava testa di serie a Barcellona, ha scelto di non rischiare e si è cancellato dal tabellone dove doveva entrare in gara direttamente al secondo turno contro lo spagnolo Nicola Kuhn. Fognini dovrebbe però recuperare per il Masters di Madrid, al via dal 5 maggio e per gli Internazionali d'Italia, ultimo appuntamento prima del Roland Garros.

SPORTAL.IT | 25-04-2019 14:44