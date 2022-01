Follia in Brasile: tifosi lanciano in campo un coltello

23-01-2022 10:53

La Copa São Paulo, la celebre Copinha, è la competizione giovanile per eccellenza del Brasile. Una fucina inesauribile di talenti, manna per procuratori, scout e club in cerca del prossimo talento prodigio. Ma laggiù non è di questo che si sta parlando, in queste ore, quanto di un episodio increscioso avvenuto nella notte italiana durante la semifinale tra il Palmeiras e il San Paolo.

Nei minuti finali della partita, con il Palmeiras in vantaggio per 1-0 grazie a una rete messa a segno dopo 4 minuti da Giovani, gli animi si sono surriscaldati. In campo, ma soprattutto sulle tribune dell’Arena Barueri, il palco della semifinale. Tanto che quattro individui, tifosi del San Paolo, hanno invaso il campo per aggredire i giocatori avversari.

Nulla di normale, naturalmente. Ma non si tratta del primo episodio in questione. A dare un contorno da brividi alla vicenda, piuttosto, è il fatto che, come testimoniato dalle immagini di SporTV, l’emittente brasiliana che stava trasmettendo la partita, in campo è stato lanciato addirittura un coltello.

Inizialmente si era pensato che l’utensile fosse stato portato in campo da uno degli invasori, per utilizzarlo come arma nei confronti dei giocatori del Palmeiras. Come testimoniato dal terzino sinistro del Verdão Ian, invece, il coltello è stato trovato sul terreno di gioco assieme a un pezzo di seggiolini, divelti e lanciato anch’esso in campo.

La gara è stata interrotta per alcuni minuti e poi è ripresa, arrivando regolarmente alla conclusione nonostante le richieste dei ragazzi del Palmeiras di sospenderla definitivamente. Il risultato, come detto, è stato di 1-0 a favore del Verdão, che in finale affronterà ora il Santos.

OMNISPORT