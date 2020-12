Fonseca e lo sfogo di Friedkin: "Chi lo dice non rispetta la squadra"

La Roma affronta lo Young Boys all’Olimpico con un solo obiettivo: mettersi in tasca anche il primo posto, dopo aver blindato la qualificazione una settimana fa. Anche un pareggio può essere sufficiente.

Paulo Fonseca ha parlato della partita e del momento giallorosso in conferenza stampa, tra impegni di Serie A e di Europa League. “Preferisco sempre avere più tempo per recuperare, penso che le squadra che giocano in Europa League possono giocare anche di lunedì, ma non è una scusa. Dopo la prima sconfitta in stagione abbiamo fatto le analisi, i giocatori hanno capito gli errori. La sconfitta non ha minato la fiducia della squadra, non voglio che entri nell’ambiente ciò che si dice fuori”.

Il tecnico giallorosso ha anche smentito duramente le voci secondo cui il presidente Friedkin sarebbe sfogato protagonista di una sfuriata in spogliatoio. “Non è vero. Questa è una grande bugia, chi lo dice non rispetta la squadra”.

Testa allo Young Boys, partita nella quale Fonseca potrebbe risparmiare Pellegrini e Dzeko, apparsi ancora indietoro nelle partita contr oil Napoli. “Vedremo domani, ma è vero che Pellegrini e Dzeko sono stati fuori tanto tempo e dobbiamo fare attenzione alla loro condizione fisica. La squadra dovrà giocare come fa normalmente”.

OMNISPORT | 02-12-2020 18:10