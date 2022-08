Formula 1, Hamilton da brividi: "Ho pensato di smettere". Poi la confessione sul futuro

09-08-2022 19:03

“Non trovo le parole per esprimere come mi sentivo. Mi ricordo che ero in macchina, incredulo. Dovevo slacciarmi le cinture e uscire ma non ne avevo la forza. Direi che è stato uno dei momenti più difficili che ho vissuto”.

A distanza di otto mesi da quel 12 dicembre, Lewis Hamilton torna a parlare del Gran Premio di Abu Dhabi: la gara, finita in polemica per le decisioni della Fia, che ha portato Max Verstappen a vincere il suo primo titolo Mondiale. Il ‘Re Nero’, intervistato da Vanity Fair UK, sottolinea: “Sapevo cosa era successo, quali decisioni erano state prese e perché. E sì, sapevo che qualcosa non era giusto. Mi sono chiesto – ha aggiunto – se volevo continuare”. Dopo quel Gp il sette volte campione del Mondo e recordman di Pole Position è rimasto in silenzio per diversi mesi durante il quale ha ammesso di aver pensato al ritiro. Poi la decisione: “Amo ancora guidare per cui non penso sia arrivato il momento di smettere. Mentirei se dicessi che non sto pensando di prolungare”.