Formula 1, Horner: "Max non si aspettava la manovra di Norris"

08-10-2022 13:31

Il Team Manager della Red Bull Chris Horner fornisce la sua interpretazione sulla querelle Norris–Verstappen: “Entrambi erano nel giro di lancio e c’è un accordo tra i piloti che prevede che quando si arriva in quella parte del circuito si mantenga la posizione e si percorra l’ultima curva uno alla volta. Lando ha deciso di superare mentre si avvicinavano all’ultima chicane: fino a quel momento si stavano seguendo l’un l’altro durante il giro e non credo che Max se lo aspettasse, stava scaldando le gomme per iniziare il giro”.

La battaglia per la pole è stata ancora una volta assai serrata: “La Ferrari è stata veloce per tutta la stagione, perché non avrebbe dovuto esserlo qua? Nell’ultimo giro Max è andato leggermente lungo alla curva 2 e ha perso un po’ di terreno passando sopra i cordoli, ma è stato un grande giro da parte sua. La pole position qui è importante, soprattutto in caso di condizioni miste: dobbiamo assicurarci di reagire nei momenti giusti e dalla partenza in poi faremo del nostro meglio in tutte le circostanze, anche perché le condizioni metereologiche dovrebbero peggiorare nella seconda metà della gara”.