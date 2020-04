Formula 1, l'idea di Ecclestone: "La stagione va annullata"

Anche Bernie Ecclestone rompe il silenzio per dire la sua a proposito del destino del campionato 2020 di Formula 1. Un campionato che, a suo giudizio, dovrebbe essere semplicemente cancellato.

"Dovrebbero fermare questa stagione e ricominciare l'anno prossimo – è l'opinione dell'ex numero uno del Circus, che ne ha parlato in un'intervista alla 'BBC' -. Non vedo come possa essere possibile arrivare a un numero di gare adeguato per la corretta disputa del campionato".

Secondo i regolamenti, il numero minimo di Gran Premi da disputare per una stagione valida è di otto: "Sarebbe terribile però un campionato di sole otto gare. Anche perché vincendo un altro mondiale, Hamilton raggiungerebbe il record di Michael Schumacher. Credo che per lui non ci sia tutta questa differenza, vincerebbe comunque, ma farlo in un campionato di otto gare sarebbe orrendo".

SPORTAL.IT | 05-04-2020 21:23