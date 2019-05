Formula 1, l'ultimo saluto alla leggenda Niki Lauda

Si sono tenuti nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna i funerali della leggenda della Formula 1 Niki Lauda. Migliaia di persone hanno raggiunto il centro della Capitale austriaca, dove piove a dirotto, per un ultimo saluto al tre volte campione del mondo austriaco, morto il 20 maggio scorso, a 70 anni.

In chiesa, tra gli altri, Lewis Hamilton e l’intero team Mercedes, di cui Lauda era vicepresidente non esecutivo: sono tra le tante personalità attese al funerale. Sulla bara è stato posto il casco rosso del pilota, che porta il suo nome in lettere bianche.

Hanno pronunciato, durante il funerale, orazioni funebri il presidente della Repubblica austriaca, Alexander Van der Bellen, l’ex pilota francese Alain Prost e l’austriaco Gerhard Berger, e l’attore hollywoodiano di origine austriaca Arnold Schwarzenegger. Non è stato ancora rivelato dove Lauda verrà sepolto.

Lauda è scomparso nella notte tra lunedì e martedì nella clinica svizzera dove era ricoverato. Nel Duomo di Vienna è stata aperta la camera ardente in mattinata, prima della celebrazione aperta al pubblico. Alle 13 ci sarà una messa in forma privata, riservata ai parenti, nella cattedrale del Santo Spirito. La celebrazione è stata officiata da Faber, sacerdote e amico della famiglia Lauda. Secondo alcuni media austriaci, Lauda verrà sepolto con una tuta da gara della Ferrari.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 12:21