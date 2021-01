Formula 1, Pat Fry: “Le monoposto del 2021 cambieranno più del previsto”

In attesa della rivoluzione regolamentare del 2022, tanti addetti ai lavori della Formula Uno ritiene che il 2021 sia soltanto un proseguimento un pò noioso del 2020.

Se è vero che le squadre per sviluppare le nuove auto, hanno solo due gettoni da spendere in una determinata area della vettura, dal 2021 però è previsto un radicale cambiamento del fondo della vettura nella zona posteriore. Un cambiamento che, unito alle altre modifiche consentite, dovrebbe permetterci di ammirare vetture comunque diverse dalle attuali, con più margini di manovra per i progettisti rispetto a quanto inizialmente stimato. Il 2021, insomma, potrebbe non essere un semplice anno di transizione.

A pensarla così è il direttore tecnico della Alpine Renault, Pat Fry, come riportato da Autosport: “Anche se varie parti della monoposto sono congelate, ci sono molte altre cose che è possibile cambiare. Non puoi fare una vettura tutta nuova, ma sicuramente possiamo farne mezza tutta nuova. Noi ad esempio stiamo lavorando su ciò che crediamo possa aiutarci”. “Musetto, telaio, motore, cambio, stiamo rivedendo un po’ tutto e poi crediamo che la direzione intrapresa come sviluppo aerodinamico abbia dato i suoi frutti e vogliamo continuare su quella rotta. Va detto che le modifiche al fondo, valevoli per tutti, potrebbero avere effetti drastici. Il taglio della parte posteriore del fondo sortirà effetti considerevoli; sebbene appaia come un cambiamento regolamentare piccolo in realtà avrà effetti drammatici su tutta l’aerodinamica del posteriore della monoposto. Ed è soprattutto lì che le squadre si concentreranno e proveranno a fare il meglio. In questo la McLaren potrebbe avere un vantaggio, loro possono cambiare più pezzi su retrotreno considerando che passano ad un altro fornitore di power unit”.

OMNISPORT | 05-01-2021 12:37