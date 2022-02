24-02-2022 10:03

La Formula 1 è pronta ad una nuova stagione. Complici i nuovi regolamenti, c’è tanta attesa per vedere chi saranno le scuderie dominanti. La Red Bull vuole essere protagonista assoluta

Perez, pilota della Red Bull, non vede la sola Mercedes come rivale per il titolo: “Non c’è solo la Mercedes, con le nuove regole cambia tutto. Ci saranno tante scuderie in gioco”, le sue parole al Mundodeportivo.

OMNISPORT