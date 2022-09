Formula 1, Steiner: "C'è voglia di Formula 1, il calendario non è saturo"

27-09-2022 10:26

Il team principal della Haas Gunther Steiner risponde all’interrogativo se un calendario con 24 GP sia a rischio saturazione: “Ovviamente 24 gare sono molte, ma la ‘domanda’ di Formula 1 c’è, da parte dei tifosi e noi dobbiamo lavorare per renderli felici. Questo sport è già popolare e lo sta diventando ancora di più negli Stati Uniti: ognuna delle tre gare che disputeremo in USA ha una sua particolarità. Non sono una copia dell’altra, perciò non si ostacoleranno. Las Vegas offrirà un bello spettacolo”.

Il nuovo calendario ha trazione asiatica, Abu Dhabi, Arabia Saudita, Bahrain, Giappone e Singapore riconfermate, Cina e Qatar che tornano: “Singapore è un circuito cittadino dove si corre la sera e Finalmente si corre a Suzuka, è una delle migliori piste per la Formula 1″.