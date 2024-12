Formula caos in Qatar: specchietto in pista, Hamilton e Sainz forano, è bufera sulla direzione gara di Rui Marques

Incredibile quello che è successo nel corso del Gran Premio del Qatar: Hamilton e Sainz hanno forato passando sopra i detriti dello specchietto di Albon

Incredibile quello che è successo nel corso del Gran Premio del Qatar penultima prova del Mondiale di F1. A metà gara uno specchietto si è staccato dalla Williams di Albon sul rettilineo d’arrivo. In una gara funestata di Safety Car sin dalla partenza in questa occasione nessuna in direzione corsa l’ha ritenuta opportuna, anzi è stata tolta la bandiera gialla dopo qualche giro. Alla fine però Bottas ha distrutto lo specchietto e nel giro successivo Hamilton e Sainz hanno forato passando sopra i detriti. Davvero pessima la decisione di Rui Marques alla seconda gara di Formual 1 dopo il defenestramento di Wittich da parte della FIA.

F1, Hamilton e Sainz forano sopra i detriti dello specchietto di Albon