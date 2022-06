Formula E, Giovinazzi: "Futuro? Non so cosa accadrà, voglio il meglio"

03-06-2022 17:32

La Formula E fa tappa a Giacarta per il nono appuntamento del mondiale elettrico che vede il pilota Mercedes Stoffel Vandoorne in testa alla classifica generale. Chi ancora non ha raccolto punti, occupando l’ultimo posto in classifica, è l’italiano Antonio Giovinazzi che sta ancora cercando di prendere piena confidenza con la monoposto Dragon Penske.

Il pilota di Martina Franca è ancora in bilico per l’anno che verrà, ma con un’esperienza in più in carriera anche se complicata: “Non so ancora cosa accadrà il prossimo anno, voglio fare ancora qualche gara per capire se posso adattarmi di più a questa macchina. Finora è stata sicuramente una stagione difficile, bisogna essere onesti. Ho sicuramente delle opzioni per la prossima stagione, voglio assicurarmi che sia il meglio per la mia carriera”.