Il tedesco Maximilian Guenther della BMW del Team di Michael Andretti, ha vinto gara-1 dell’E-Prix di New York precedendo il francese Jean Eric Vergne (Ds) e il brasiliano Lucas Di Grassi (Audi). Quinto l’olandese Robin Frjins, che ha raggiunto in testa alla classifica a quota 72 punti l’italo-svizzero Edoardo Mortara, non andato al di là del quattordicesimo posto. Domani gara-2.

OMNISPORT | 10-07-2021 23:57