Formula Uno, guida completa della 7° tappa stagionale: il GP di Spagna

Tutto pronto per la 7° gara di Formula 1 2023: motori accesi a Barcellona, ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi nulla del weekend tra prove e gara

02-06-2023 11:04

È tempo di tornare in pista per la Formula Uno che in questo weekend si prenderà la scena a Barcellona sul circuito di Montmelç: tanti gli appuntamenti da non perdere, dalle sessioni di prova del venerdì, alla gara di domenica passando ovviamente per le doppie qualifiche del sabato. Riflettori accesi sulla Ferrari di Sainz e Leclerc che potranno testare una serie di nuovi aggiornamenti per la propria monoposto.

GP di Spagna, si riparte dal circuito di Montmelò

Arriva la 7° tappa di Formula Uno: dopo il weekend a Montecarlo che ancora una volta ha visto il dominio di Verstappen seguito da Alonso e da Ocon, si torna in Spagna dove sarà Barcellona a prendersi la scena. Da venerdì 2 giugno a domenica 4 giugno, le monoposto sfileranno sul circuito di Montmelò a caccia di punti preziosi per il Mondiale.

Il programma prevede prove libere al venerdì, con il via fissato alle 13.30 per una durata di sessanta minuti, salvo poi tornare in pista alle ore 17 per un’altra sessione di libere della stessa durata.

Sabato invece le FP3 inizieranno alle ore 12.30, poi dalle 16 si farà sul serio con le qualifiche che stabiliranno pole position e griglia di partenza. Domenica spazio alla gara: i semafori si spegneranno alle ore 15, poi sarà bagarre.

Le caratteristiche della 7° gara della stagione

Il circuito di Montmelò si trova a Barcellona ed è entrato a far parte delle tappe di Formula Uno a partire dal 1991. Quest’anno il layout della pista sarà un po’ diverso rispetto al passato, resta la lunghezza di 4,657 km. Non ci sarà, invece, l’ultima chicane trasformata in una veloce curva a destra. Nonostante ciò resta una pista con un mix di curve da percorrere ad alta e bassa velocità,, ma anche il circuito ideale per valutare il bilanciamento della monoposto. In totale il Circuit de Catalunya – Barcelona presenta due rettilinei e 14 curve. Poco sollecitati i freni nell’arco della pista, il punto più critico è certamente la curva 10, dove le auto passano da 298 km/h a 117 km/h.

Circuito di Montmelò, dove vederlo in TV

L’intero fine settimana di Formula 1 sarà visibile in diretta TV su Sky, mentre qualifiche e gara si potranno vedere in chiaro anche su TV8 seppur in differita. Per la Ferrari si tratta un po’ dell’ultima spiaggia per ridurre o quantomeno frenare il gap con le Red Bull di Verstappen e Perez che fino a questo momento hanno dominato la stagione. Da tenere d’occhio anche Aston Martin e Mercedes che nelle ultime due prove si sono nuovamente messe davanti alla rossa.