Allerta meteo, il Gp di Imola di Formula 1 a rischio cancellazione

La stagione di F1 rischia di veder cancellato il primo Gran Premio su territorio europeo dell'anno. Il maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna in queste ore potrebbe far saltare il GP di Imola

16-05-2023 19:30

L’Emilia Romagna è stretta nella morsa delle forti piogge che nelle ultime ore, dopo gli episodi di inizio mese, hanno provocato ingenti danni in buona parte della regione. La situazione è da bollino rosso e, con il passare delle ore, cresce la preoccupazione in vista del weekend di Formula 1 che dovrebbe animare il circuito di Imola fin dalla giornata di giovedì 18. Il fiume Santerno, che dà anche il nome al circuito, fa paura e i locali sotto i box sono già stati evacuati.

Gp di Imola a rischio

La sesta tappa della stagione di Formula Uno rischia di essere cancellata. L’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dove va in scena il Gran Premio dell’Emilia-Romagna deve fare i conti con le forti piogge che si stanno abbattendo sulla zona. A preoccupare è in particolar modo il fiume Santerno che, di fatto, circonda il circuito e rischia seriamente di esondare. Un’eventualità che metterebbe a repentaglio la gara, che potrebbe essere spostata o, addirittura, cancellata qualora l’emergenza meteo non dovesse cessare.

Fonte: ansa

Parcheggi allagati e locali sotto i box evacuati

Nelle ultime ore, la situazione ha visto l’acqua costringe alla chiusura di diverse strade adiacenti l’autodromo. Alcune zone adibite a parcheggio sono allagate e, con molta probabilità, anche in caso di rientro dello stato di allerta, potrebbero restare inaccessibili durante il GP. Medesima situazione, come riporta La Gazzetta dello Sport, per l’ambito prato della collinetta della Tosa, che difficilmente si presenterà nelle condizioni ottimali per il weekend. L’organismo che si occupa della sicurezza e gestione dell’impianto ha deciso di evacuare in modo precauzionale alcuni locali sottostanti i box, così come la sala stampa.

Sospese le attività sportive a Imola

Intanto, nella giornata di ieri, il sindaco di Imola, Marco Panieri, aveva firmato l’ordinanza numero ventuno del mese di maggio annunciando la “chiusura di tutti i servizi e tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado del territorio del comune di Imola e sospensione delle attività in tutti gli impianti sportivi per le giornate del 16 e 17 maggio 2023″. Un provvedimento straordinario e necessario, che ben fotografa le difficoltà imposte al territorio dal maltempo.

Imola, prevista pioggia per sabato e domenica

Stando alle previsioni meteo, la pioggia dovrebbe concedere una tregua dalla mattinata di mercoledì 17 maggio. Il problema è che per le giornate di sabato e domenica si prospetta un ritorno del maltempo. Ci si augura, ovviamente, che la situazione rientri e che il weekend possa essere dedicato esclusivamente ai motori. Quella della pioggia con il GP dell’Emilia Romagna sembra, ormai, una tradizione, visto che anche nei fine settimana delle ultime due edizioni ci si è visti costretti ad aprire l’ombrello.