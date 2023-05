Formula Uno - Torna il Gp di Imola, Domenicali: “Sarà una festa”

Dopo essere riapparso in calendario nel 2020, il gran premio dell’Emilia-Romagna torna in grande stile nell’anno in cui compie 70 anni dall’inaugurazione dell’autodromo.

Manca sempre meno al ritorno del Gp di Imola che il prossimo weekend terrà banco come 6° prova stagionale. Il circuito made in Italy vedrà sfrecciare tutte le auto più veloci, sfruttando anche l’opportunità di celebrare il territorio italiano.

A confermarlo, come riporta motorsport.com, è Stefano Bonaccini, presidente della regione: “Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta questa gara, è un grande evento sportivo ma anche l’occasione per mettere in mostra le eccellenze della nostra terra; qui l’amore per i motori ha radici profonde a partire dalla filiera delle automotive che qui rappresenta cultura e lavoro”.

A lui ha fatto ecco l’amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, che in queste zone è nato e cresciuto: “È un’edizione speciale perché Imola compie 70 anni, questa è la mia terra e per me vale un pezzo di cuore, ma oltre che per me, è un posto speciale perché ha scritto pagine importanti di questo sport”. E conclude: “È una sede storica ma come altri circuiti si sta rinnovando, è giusto che sia così, quest’anno ospiterà un nuovo format di qualifica con l’obbligatorietà di usare le gomme hard in Q1, medium in Q2 e soft in Q3, sarà un weekend di grande festa dentro e fuori dalla pista con tante attività e fanzone anche all’esterno”.