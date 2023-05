F1, Clear illustra la strategia Ferrari per la domenica: si copia la Red Bull?

L'ingegnere Ferrari Clear spiega le riflessioni sul passo gara: "La Red Bull rinuncia al passo in qualifica per dominare la domenica, noi potremmo imitarla".

15-05-2023 19:20

Il Senior Performance Engineer della Ferrari Jock Clear, che è stato a inizio carriera ingegnere di pista di piloti iridati quali Jacques Villeneuve, Nico Rosberg, Michael Schumacher e Lewis Hamilton, spiega quale potrebbe essere la mossa della Scuderia di Maranello per avvicinarsi alla Red Bull durante i GP, nei quali ha finora conquistato il filotto (tre appannaggio di Max Verstappen, due di Sergio Perez).

Ferrari, Leclerc è un fulmine in qualifica

Il ‘Cavallino Rampante’ è a caccia di risposte dalla monoposto che segna l’era di Frederic Vasseur, che ha scelto di plasmare la squadra a propria immagine e somiglianza, migliorandola con qualche acquisto da fuori: è il passo gara che ha evidenziati i limiti maggiori della SF-23, distanziata anche di 1″ dalla strepitosa Red Bull di inizio primavera. Sul ‘giro secco’ la Ferrari ha dimostrato di potersi difendere, non solo in occasione della Pole Position di Baku, dove Charles Leclerc ha gestito alla grande la gomma nuova, centrando il miglior tempo sia nella qualifica che nella qualifica funzionale alla Gara Sprint: il pilota monegasco, solo a spezzare il monopolio Pole Polition imposto dalla Red Bull, è salito poi per la prima volta in stagione, confermando quanto di buono aveva fatto al sabato in Bahrain e in Arabia Saudita.

Ferrari, il divario dalla Red Bull cresce tra sabato e domenica

Secondo l’ingegnere di Portsmouth nel tema gomme vanno inclusi sia il degrado sia la difficoltà a gestire le temperature, così il lavoro della Ferrari si volge sia al programma di sviluppo, sia al set-up, consapevole che la battaglia nei Costruttori non riguardi la Red Bull, ma la posizione di ‘damigella’ contesa da una Aston Martin in crescita e una Mercedes in calo: “Abbiamo una buona comprensione dei problemi, ora si tratta di quantificare. In un certo senso possiamo dire di aver visto che tra la qualifica e la gara emergono differenze: si tratta di individuare la soluzione per rimettere nella giusta carreggiata il ritmo di gara rispetto alla RB19 dominante”.

Ferrari, la nuova idea è imitare la Red Bull