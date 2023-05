F1, la Mercedes ha pensato di fare uno sgarbo alla Red Bull

Le Frecce d'Argento volevano prendere Newey, prima dell'annuncio del rinnovo del direttore tecnico.

09-05-2023 22:08

La Red Bull sta dominando in questo inizio di Mondiale 2023. Ha vinto tutte le prime cinque gare con ben quattro doppiette e ora Max Verstappen ha 14 punti di vantaggio in campionato sul compagno di squadra Sergio Perez. La strada sembra lanciata verso due nuovi titoli mondiali, che sarebbero il settimo campionato piloti e il sesto costruttori nella storia della Red Bull.

L’artefice di tutte le macchine vincenti è stato di certo Adrian Newey, direttore tecnico del team dal 2006. Di recente l’inglese ha firmato un lungo rinnovo di contratto fino al 2028, ma negli scorsi mesi una grande rivale come la Mercedes aveva provato a prenderlo. Così ha riportato infatti la tedesca tedesca F1-Insider.

La Mercedes avrebbe fatto un’offerta a Newey prima dell’annuncio del rinnovo e a contattarlo sarebbe stata tra l’altro un’ex dipendente della Red Bull, che però adesso è una delle assistenti personali di Toto Wolff. Newey ha preferito restare ancora diversi anni lì dov’è e forse chiuderà la carriera proprio in Red Bull.

Il rapporto fra le due squadre non è grandioso, tanto che Helmut Marko ha voluto fare una bella frecciatina alla Mercedes: “Sembra che Toto Wolff non abbia la fiducia nei suoi uomini per riuscire a risolvere i problemi della sua macchina”. Le Frecce d’Argento hanno così riaffidato la direzione tecnica a James Ellison, ex Ferrari, sollevando dall’incarico Mike Elliott.