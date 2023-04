F1, il graffio di Leclerc nella qualifica di Baku

1:40:203 è il tempo che permette al pilota monegasco di conquistare la prima Pole Polition del 2023 davanti alla coppia Red Bull, Sainz 4o.

28-04-2023 16:55

Lieta sorpresa a Baku, dove la F1 avvia la stagione europea: è Charles Leclerc a mettere per la prima volta il muso della Ferrari davanti a tutti, conquistando la prima posizione valevole domenica (sarà la qualifica innovativa di domattina a stabilire invece la griglia della Sprint Race).

All’ultimo tentativo il pilota monegasco firma un 1:40.203 che lascia a +0.188 il campione in carica Max Verstappen, con il quale condivideva il riscontro cronometrico del primo tentativo al millesimo: la Red Bull precede invece la Ferrari nella seconda fila, con Sergio Perez che stacca decisamente Carlos Sainz, primo nella classifica degli ‘umani’. Se Lewis Hamilton si trova ancora una volta al fianco Fernando Alonso in una sfida che promette scintille, finisce dietro la lavagna l’altra Mercedes, con George Russell eliminato nel Q2 per 4 millesimi.

Questi i tempi del Q3:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:40.203 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.188 7

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.292 7

4 Carlos SAINZ Ferrari +0.813 7

5 Lewis HAMILTON Mercedes +0.974

6 Fernando ALONSO Aston Martin +1.050 7

7 Lando NORRIS McLaren +1.078 6

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.378 6

9 Lance STROLL Aston Martin +1.408 6

10 Oscar PIASTRI McLaren +1.408 6

E questa è la griglia di domenica:

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Sergio Perez (Red Bull)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Oscar Piastri (McLaren)

11. George Russell (Mercedes)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Alexander Albon (Williams)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Logan Sargeant (Williams)

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

17. Nico Hulkenberg (Haas)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Nyck De Vries (AlphaTauri)