F1, la Ferrari vuole Waché: la Red Bull alza il muro

Marko inflessibile con la Rossa: “Tutti vogliamo che a Maranello si torni competitivi, ma non siamo un bazar arabo”

10-05-2023 11:34

La Ferrari continua fare il filo agli ingegneri della Red Bull nel tentativo di risalire la china, Nelle settimane scorse era emerso il nome di Enrico Balbo, ma Christian Horner ha negato con decisione. Ora arriva un altro tentativo: Maranello libererebbe dal contratto Laurent Mekies, già d’accordo con l’Alpha Tauri solo se arrivassero dalla Red Bull tre ingegneri di altro livello. A dirlo è Ralf Bach, giornalista di F1-insider, che aggiunge: “Uno di questi sarebbe il francese Pierre Waché, braccio destro di Adrian Newey”.

Helmut Marko però non ci sta: “Tutti vogliamo che la Ferrari sia competitiva. Ma non funziona così, non siamo un bazar arabo. E poi il nostro Waché non vuole cambiare team. Non accetteremo queste condizioni”.